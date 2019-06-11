شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة جاسم الصديقي من إدارة "شعاع كابيتال" قبيل صفقة "أبوظبي المالية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة شعاع كابيتال أن جاسم الصديقي قد استقالته من عضوية مجلس الإدارة، وتم تعيين فاضل العلي مكانه.

وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أن الاستقالة تأتي قبل إتمام عملية الاندماج بين شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية.

ومن المتوقع أن يشغل جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي للكيان المشترك بعد إتمام الصفقة.

وذكرت الشركة أن صفقة الاندماج بمراحلها النهائية عند الموافقات التنظيمية وموافقة مساهمي الشركة.

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وتسعى مجموعة أبوظبي المالية الاستحواذ على شركة شعاع كابيتال في عملية اندماج عكسي.

وتحدث عملية الدمج العكسي عند استحواذ شركة خاصة غير مدرجة على حصة الأغلبية في شركة مساهمة عامة مدرجة.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة. ويتيح هذا للشركات بأن تصبح مدرجة في البورصة دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية في نهاية مارس الماضي إن شركة شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا يو.بي.إس وجيه.بي مورجان تشيس آند كو كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وأعلنت شركة شعاع كابيتال- في نوفمبر 2016- عن استحواذ مجموعة أبوظبي المالية على 48.36% من رأسمالها.