شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي الألماني" تستكمل الأعمال الإنشائية لمستشفاها بالدمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام شاملةً تركيب الأجهزة والمعدات الطبية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأنه سيتم الإعلان عن بدء التشغيل الفعلي والأثر المالي المترتب عليه بعد الحصول على الموافقات النهائية من وزارة الصحة.

والجدير بالذكر بأن مشروع المستشفى السعودي الألماني بمدينة الدمام بسعة 150 سرير و100 عيادة خارجية يقع على طريق الملك فهد غرب حي الفيصلية وتم بناؤه على قطعة أرض مساحتها 30 ألف متر مربع تملكها الشركة وبلغت المساحة الكلية للمباني 39.014م.

ومن المُقرر أن يقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية المتخصصة، علماً بأن مبنى المستشفى يتكون من العيادات الخارجية والأقسام الداخلية (التنويم) ووحدات العناية المركزة وغرف العمليات والمختبرات والأشعة بالإضافة إلى الأقسام المساندة الأخرى.

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وسبق أن أعلنت الشركة عن بدأ العمل الفعلي في المشروع بتاريخ 7 ديسمبر 2016، علماً بأن نسبة الإنجاز في المشروع 93%.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 87.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى وجود أعمال تجديدات ببعض مستشفيات المجموعة وهو ما أدى إلى تأثر حركة المرضى مما أثر سلبيا على الإيرادات.

وتراجع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول إلى 350.2 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 395.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.