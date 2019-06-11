شكرا لقرائتكم خبر عن "ملاذ للتأمين" تتسلم خطاب تأمين المركبات من "العربي الوطني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني عن استلام خطاب التجديد لوثائق تأمين المركبات للبنك العربي الوطني وذلك لمدة سنة ميلادية اعتباراً من الأول من يونيو الجاري، حيث تم استلام التجديد بتاريخ 30 مايو الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها ستقوم بموجب هذا التجديد بتوفير تغطية تأمين المركبات للبنك العربي الوطني (برنامج التمويل التأجيري) وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.

ويعكس هذا التجديد ثقة البنك العربي الوطني بقدرة شركة ملاذ على تقديم أفضل الخدمات لعملائها بالإضافة لمتانة الموقف المالي لشركة ملاذ.

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ووفقاً للبيان، تتجاوز قيمة الأقساط السنوية المتوقعة لهذا التجديد أكثر من 5% من إجمالي مبيعات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لاختلاف قيمة طلبات التأمين الشهرية المستلمة من قبل العميل.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 6.753 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 10 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 40% إلى 126.2 مليون ريال، مُقابل صافي مطالبات متكبدة تبلغ 90.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.