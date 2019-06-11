شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الإسلامي" يُوصي بالاستحواذ على أسهم "نور بنك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة بنك "دبي الإسلامي"، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، رفع توصية للجمعية العمومية للاستحواذ على جميع أسهم نور بنك، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ، سيتم دمج وتوحيد عمليات نور بنك ضمن بنك دبي الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك دبي الإسلامي قام بتعين "إتش إس بي سي هولدينجز" لتقديم المشورة له بشأن إمكانية الاستحواذ على "نور بنك".

Advertisements

وفي المقابل، عين "نور بنك" "بنك باركليز" مستشاراً له بشأن الصفقة التي من شأنها إنشاء مقرض بأصول تبلغ قيمتها 278 مليار درهم (76 مليار دولار)، بحسب صحيفة الخليج.

وكان مجلس إدارة "دبي الإسلامي" قد وافق، خلال أبريل الماضي، على بدء بحث إمكانية الاستحواذ على "نور بنك"، ووافق على تعيين مستشارين ماليين؛ للقيام بدراسة شاملة حول "نور بنك" وإعطاء تقييم مناسب، وتعيين مستشارين قانونيين خارجيين؛ لتولي أية أمور قانونية.

وجدير بالذكر أن دبي الإسلامي حقق صافي ربح بلغ 1.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.