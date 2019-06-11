شكرا لقرائتكم خبر عن "إن إم سي" تُطالب "رعاية" بعقد عمومية للتصويت على انهاء دورة مجلس الإدارة الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" عن استلامها خطاباً من شركة إن إم سي العربية السعودية للرعاية الصحية، والتي تمتلك حصة تزيد عن 5% من رأس مال الشركة، بخصوص طلبها عقد الجمعية العامة.

وقالت رعاية، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، إن الجمعية ستصوت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت بتاريخ الأول من يونيو الجاري ولمدة ثلاث سنوات.

وحسب البيان، سيتم التصويت على حل وإنهاء لجنة المراجعة وإعادة تشكيلها، بالإضافة إلى انتخاب مجلس إدارة للدورة الجديدة مكون من (9) أعضاء لمدة (3) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ الانتخاب.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على التوصية للجمعية العامة بذلك، هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية العامة وتفاصيلها بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

ويُذكر أن رعاية صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 30 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون ريال في الربع الأول من 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح في الربع الأول إلى تحسن هامش الربح الإجمالي بسبب مبادرات توفير التكاليف التي نفذتها الشركة خلال عام 2018، بالإضافة إلى تحسن هامش الربح الإجمالي من 25٪ إلى 26.8٪ وإنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية بسبب إعادة التفاوض على العقود بالإضافة إلى ضبط التكاليف.