شكرا لقرائتكم خبر عن "طيبة القابضة" تستحوذ على أسهم الأقلية بـ "العقيق للتنمية العقارية" وأغلبية أسهم الأقلية في "آراك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن انتهاء إجراءات الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي الأقلية في شركة العقيق للتنمية العقارية وأغلبية أسهم مساهمي الأقلية في الشركة العربية للمناطق السياحية (آراك).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأنه وبحسب إتمام الاستحواذ فسيتم زيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار من 1.5 مليار ريال إلى 1.604 مليار ريال سعودي وذلك عن طريق إصدار 10.457 مليون سهماً عادياً‏.

وأشار البيان إلى الانتهاء من الإجراءات النظامية المطلوبة وتم أيضاً استيفاء جميع الشروط اللازمة لاستكمال صفقتي الاستحواذ وزيادة رأس مال شركة طيبة للاستثمار حيث تم استكمال نقل ما نسبته 8.10% من رأسمال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة آراك لصالح شركة طيبة للاستثمار.

وبذلك، أصبحت شركة طيبة للاستثمار تمتلك ما نسبته 100% من رأس مال شركة العقيق وما نسبته 99.53% من رأس شركة آراك.

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ووفقاً للبيان، تم إيداع الأسهم الجديدة (أسهم العوض) للمساهمين البائعين في الشركتين المشار إليهما أعلاه في المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم بتاريخ اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصفقتين تتعلقان بأطراف ذات علاقة باعتبار أن اتفاقيات شراء الأسهم أبرمت بين شركة طيبة للاستثمار وشركات تابعة لها، حيث إن بعض أعضاء مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار لهم مصلحة في الصفقتين باعتبار أنهم أعضاء في مجالس إدارة شركة طيبة للاستثمار وشركة العقيق وشركة آراك.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 27.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وفي المقابل، انخفضت إيرادات الربع الأول بسبب انخفاض إيجارات المراكز التجارية مما أدى إلى انخفاض في مجمل الربح بالإضافة إلى انخفاض في عوائد توزيعات الأرباح من استثمارات طويلة الأجل بسبب اختلاف مواعيد الإعلان عنها عن الربع المماثل من العام السابق.