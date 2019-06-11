شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية يرتفع لأعلى مستوياته في 17 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر مديري المشتريات للمملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني في شهر مايو الماضي أعلى مستوى في 17 شهراً ليصل إلى 57.3 في من 56.8 في أبريل 2019.

وأشارت بيانات المؤشر والتي اطلعت عليها "أخبار اليوم" إلى أن معدلات الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة حادة وبأكبر معدل منذ شهر ديسمبر 2017، مدعومة بقوة معدلات الطلب وفق تقارير الشركات التي شملتها الدراسة.

وازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة، حيث تسارع معدل النمو ووصل إلى واحدٍ من أسرع مستوياته المسجلة خلال الأشهر الأربعة الماضية. وجاء هذا ليعكس جزئياً استمرار زيادة طلبات التصدير التي ارتفعت بأسرع معدل منذ شهر فبراير 2017.

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وقامت الشركات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر مايو لدعم تزايد طلبات الإنتاج.

وأوضحت البيانات ان وصول مستوى نمو مستويات الشراء في السعودية إلى أقوى معدلاته منذ أواخر 2017، حيث سعى عدد من الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل توقعات بزيادة الطلب.

وظل مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشأن مستقبل الإنتاج قوياً في شهر مايو، حيث ارتبط بالتوقعات الإيجابية للأوضاع الاقتصادية وخطط تحسين المنتجات والخدمات.

ورغم ذلك، فقد تراجعت درجة التفاؤل منذ شهر أبريل، حيث اقترب من أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات.