شكرا لقرائتكم خبر عن "فوكاس إيكونوميكس" تتوقع تحسن النمو بالاقتصاد الإماراتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع تقرير حديث من مجموعة الأبحاث العالمية "فوكاس إيكونوميكس" تحسن مستوى النمو الاقتصادي للإمارات في الأشهر المتبقية من العام الجاري، بفضل برامج المحفزات التي اعتمدتها حكومة الدولة.

وأشار التقرير إلى أن تلك البرامج يركز معظمها على الاستثمار في البنية التحتية وتحضيرات استضافة "إكسبو 2020"، وبدعم من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وقال التقرير إن عوامل عدة تؤثر في توقعات النمو بالمرحلة المقبلة، منها تطورات إنتاج النفط، وقرارات دول"أوبك بلاس"، إضافة إلى النمو الاقتصادي العالمي والتطورات على مستوى قطاع العقارات، بحسب صحيفة الخليج.

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وتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى 2.6% في العام الجاري، وأن يرتفع إلى 3.1% في 2020.

وقال التقرير إن المؤشرات بدأت بالفعل تعكس التحسن في الأداء والنمو الاقتصادي للإمارات في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل الربع الأول، الأمر الذي يعد ناتجاً بدرجة كبيرة عن برامج المحفزات التي جرى الإعلان عنها والبدء بتطبيقها.

يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي توقع في وقت سابق زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 4.6% للعام المقبل 2020 إلى 1.59 تريليون درهم، مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري، بزيادة قدرها 70 مليار درهم.