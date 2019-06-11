شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص بالإمارات يسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدولة الإمارات عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 59.4 نقطة في شهر مايو 2019 وهو الأعلى له منذ أكتوبر 2014.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الزيادة الشهرية في المؤشر تعتبر الثالثة على التوالي، كما أنها تشير إلى تحسن كبير في ظروف العمل هو الأكبر منذ شهر أكتوبر 2014.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل ارتفاع قياسي في النشاط التجاري في شهر مايو حيث تسارع معدل التوسع بشكل حاد عن الشهر السابق.

وأفاد البيان بأن قوة الطلب من السوق ونشاط التسويق والبدء بمشروعات جديدة، كلها عوامل ساهمت في الزيادة الأخيرة.

وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل، مع تراجع تفاؤل الشركات بشكل طفيف فقط عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق.

وتسارع معدل نمو الأعمال الجديدة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل ملحوظ، وكان بوتيرة قياسية، إضافة إلى تحسن معدل الطلب الأساسي.

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وأشارت الشركات إلى أن تخفيض الأسعار ساعدها في تأمين طلبات جديدة.

وفي الوقت نفسه، ازدادت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة التي تقترب مدتها من عشر سنوات، مع الإشارة إلى ورود أعمال جديدة من السعودية وسلطنة عمان.

وانعكست خصومات الأسعار المذكورة أعلاه في شكل انخفاضٍ في أسعار المنتجات للشهر الثامن على التوالي، حيث تمكنت الشركات من خفض أسعارها بسبب ضعف تضخم التكاليف.

فيما لم يرتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج إلا بشكل هامشي في شهر مايو، وبوتيرة هي الأبطأ في عشرة أشهر.

وأدت زيادة معدل الطلبات الجديدة إلى زيادة النشاط الشرائي الذي ارتفع إلى وتيرة قياسية، وشجعت التوقعات الإيجابية في ما يتعلق بأعباء العمل المستقبلية على مراكمة المخزون في منتصف الربع الثاني. حيث ارتفع مخزون المشتريات إلى أقصى حد منذ شهر مارس 2018.

على الرغم من زيادة الطلبات الجديدة ونشاط الأعمال بمعدلات كبيرة في شهر مايو، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط أبدت مرة أخرى تردداً في تعيين موظفين إضافيين، حيث لم يتغير معدل التوظيف على نطاق واسع خلال الشهر، مع إشارة جميع الشركات المشاركة تقريباً، إلى ثبات مستويات التوظيف لديها.