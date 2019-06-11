شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الإسلامي: نتواصل مع 400 مواطن لإعادة جدولة قروضهم المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن قيام 400 مواطن بالتواصل معه بشأن إعادة جدولة قروضهم المتعثرة، والتخفيف من الأعباء، وفقاً للمبادرة التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف.

وأكد سيف العلكيم رئيس إدارة الثروات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أن المصرف يشارك ببرنامج تمويل المواطنين والذي يهدف لتخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين، بحسب صحيفة الخليج.

وكان البنك المركزي قد أطلق برنامج قروض المواطنين، للتخفيف من أعباء ديونهم في مارس الماضي.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها 4 سنوات بسعر فائدة «إيبور» لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين، وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر «إيبور» لثلاثة أشهر.