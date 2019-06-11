الإماراتيون الأعلى إنفاقا على السياحة بالشرق الأوسط بـ18 مليار دولار فى 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثقافة السفر تسيطر على الشعب الإماراتى وخاصة فئة الشباب منه، حيث أظهرت إحصائيات منظمة السياحة العالمية أن الإماراتيين جاءوا بين الجنسيات الأعلى إنفاقاً على السياحة خلال عام 2018، حيث بلغ 18 مليار دولار أمريكى.
فيما أظهرت بيانات مجلس السفر والسياحة العالمى أن سكان دولة الإمارات أنفقوا خلال الربع الأول من العام الجارى على السفر إلى الخارج نحو 93 مليار درهم بزيادة 3.3% مقارنة بعام 2018، بما يمثل 25.4% من إجمالى إنفاق سكان منطقة الشرق الأوسط على السفر.
ويبلغ إجمالى إنفاق سكان منطقة الشرق الأوسط على السفر 365.7 مليار درهم العام الجارى، بينما بلغ العام الماضى 360.6 مليار درهم.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمار فى قطاع السفر والسياحة، توقع المجلس، فى بياناته الاقتصادية، التى تغطى 185 دولة حول العالم، أن يصل إجمالى حجم استثمارات السياحة والسفر فى دولة الإمارات العام الجارى إلى 29 مليار درهم بحصة 16.2% من إجمالى الاستثمارات بقطاع السياحة فى الشرق الأوسط والتى رجح أن تبلغ 178.8 مليار درهم.
ووفق البيانات، بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع السياحة والسفر فى الإمارات العام الماضى 26.4 مليار درهم بحصة 16% من إجمالى الاستثمارات فى الشرق الأوسط والتى بلغت 168.2 مليار درهم.
وبحسب بيانات المجلس، تستحوذ الإمارات على 27.3% من عدد السياح الدوليين فى الشرق الأوسط العام الجارى، بواقع 21.4 مليون سائح من إجمالى السياح الدوليين فى الشرق الأوسط البالغ عددهم 78.4 مليون سائح.
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