شكرا لقرائتكم خبر عن 81% زيادة في مبيعات «هواوي لأعمال المستهلكين» بالإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أمس عن ارتفاع حجم مبيعاتها من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والحواسيب الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 81% في الفترة من 1 يناير إلى 31 مايو 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى هذا الأداء القوي لشركة هواوي في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه منتجات هواوي من شركائها المعتمدين من الشركات المحلية للبيع بالتجزئة وشركات الاتصالات، فضلاً عن استحواذها على إعجاب قطاع واسع من المستهلكين.

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