«الإمارات دبي الوطني» يطلق باقة «إكسبو 2020»

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أمس عن إطلاق باقة إكسبو 2020 دبي المخصصة من الخدمات المصرفية للأعمال، والتي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

يتوفر حساب إكسبو 2020 دبي من بنك الإمارات دبي الوطني لجميع المؤسسات المسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت (OMP - Online Marketplace)، البوابة الإلكترونية التي تتيح للشركات إيجاد فرص جديدة، وتسويق أعمالها، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والموردين.

وتشمل الباقة الجذابة أسعاراً تفضيلية ومزايا على المعاملات، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري، ومعاملات الصرف الأجنبي، والقروض التجارية، وتهدف إلى دعم نمو وتطور الشركات المسجلة لمزاولة الأعمال مع «إكسبو 2020 دبي».

وفي هذا السياق، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «باعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو 2020 دبي، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهذا ما تهدف إليه الباقة الجديدة للخدمات المصرفية للأعمال والمصممة خصيصاً لدعم هذه الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يقدّمها هذا الحدث العالمي الضخم، تماشياً مع مواضيعه الفرعية: الفرص والتنقل والاستدامة».

تمكين الشركات

من جانبه، أشار مختار صافي، المدير المالي لإكسبو 2020 دبي: «نعمل بالتعاون مع شركائنا لتمكين الشركات من مختلف الأحجام من اغتنام الفرص التجارية المتنوعة التي تتوفر في معارض إكسبو الدولية. وفي ظل الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسعدنا مبادرة بنك الإمارات دبي الوطني إلى اتخاذ هذه الخطوة المتمثلة في إطلاق منتج مصرفي مبتكر يساعد الشركات العاملة في الدولة والمسجلة في سوق إكسبو 2020 دبي على الإنترنت على تحقيق الاستفادة القصوى من الخيارات المصرفية التفضيلية».