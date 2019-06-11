«كريم» تبدأ خدمات «باص» في السعودية

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بعد انطلاق خدمة كريم باص بنجاح في مصر في شهر ديسمبر ٢٠١٨، قررت شركة كريم توسيع نطاق خدماتها إلى المملكة لتبدأ نشاطها في جدة بمسارات على شارع الأمير محمد بن عبد العزيز وطريق الأمير سلطان، بتكلفة تبدأ من ٣ ريالات للرحلة الواحدة.

وتأتي هذه الخدمة في إطار جهود شركة كريم واِلتزامها المتواصل بحل مشاكل النقل وتحسين إمكانية التنقل وخلق فرص العمل في المنطقة.

وقد وافقت هيئة النقل العام السعودية على بدء الخدمة في جدة، وصرّحت هدير شلبي، مدير خدمة «كريم باص»: «ستحدث كريم باص ثورة في مجال النقل الجماعي في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وستطرح مستوى جديداً من الخيارات والأسعار لعملائنا. حققت حافلات الخدمة التي تتسع حتى ١٣ راكباً نجاحاً مشهوداً في مصر حيث خففت من كثافة الحركة المرورية ووفّرت بديلًا يتسم بالأمان والكفاءة للتنقل. ومن خلال التكنولوجيا المتفوقة التي نستعين بها، تتميز خدمتنا المعتمدة على التطبيق بالسلاسة نفسها التي تتميز بها خدمة حجز السيارات، مما يسمح لعملائنا بالتمتع بمزايا التكنولوجيا التي نطرحها مع الاستفادة من رحلات أوفر سعراً وخفض كثافة حركة المرور على الطرقات».

سيتمكن العملاء من التحقق من توفر الحافلات عبر التطبيق، مع إمكانية متابعة وصولها وحجز مقعد لهم. كما ستسمح الخدمة باستقلال الركاب أثناء الرحلة. تتوفر حالياً الخدمة مقابل الدفع نقداً فقط، ولكن قريباً سيكون بمقدور الركاب الدفع عبر خيارات سداد متنوعة.

تعمل خدمة «كريم باص» من خلال تطبيق منفصل عن تطبيق حجز السيارات المعروف والمتاح للتنزيل على نظامي iOS وأندرويد. وكما هي الحال عند حجز سيارة عبر تطبيق كريم للسيارات، يستطيع عملاؤنا اختيار الحافلة الأنسب لأوقاتهم ومتابعة مسارها.

يتم توفير الحافلات بالشراكة مع مورّدين يقومون بتوظيف الكباتن ويدفعون لهم مرتباً شهرياً ثابتاً. وتذهب الأجرة التي يجمعها كباتن كريم باص إلى شركة كريم التي تدفع إلى مورّدي الحافلات مبلغاً يومياً ثابتاً.