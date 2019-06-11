سوق دبي يرتفع 0.9%.. و«أبوظبي» 0.84%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

استقطبت الأسهم المحلية قوة شرائية أجنبية ومؤسساتية أمس، مدعومة بتوصية مجلس إدارة «دبي الإسلامي» بالاستحواذ على نور بنك، مع احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ما رفع سيولة الأسواق قرب 500 مليون درهم.

أضاف مؤشر سوق دبي المالي مكاسب جديدة بنسبة 0.9% معززاً بمكاسب «دبي الإسلامي» 1.59%، و«إعمار العقارية» 1.56%، اللذين استقطبا حوالي 40% من إجمالي سيولة السوق، بينما استعاد سوق أبوظبي نغمة الصعود بنسبة 0.84% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.5%، و«اتصالات» 0.5%.

واستقطبت الأسواق سيولة قدرها 468.7 مليون درهم، منها 256.3 مليون درهم في دبي، و212.4 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 248.6 مليون سهم، توزعت بواقع 202.3 مليون سهم في دبي، و46.3 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة، وجاء ذلك من خلال 7025 صفقة.

وواصل سوق دبي المالي حصد المكاسب مع ارتفاع مؤشره العام 0.9% عند مستوى 2674.77 نقطة، بفعل النشاط على أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع العقار 1.72% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية»، وكذلك ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.08%، و«الاتحاد العقارية» 1.75%، و«ديار» 2.18%.

وزاد قطاع البنوك 0.6% مع المكاسب التي سجلها «دبي الإسلامي»، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير.

وتماسك قطاع الاستثمار، مع إغلاق «دبي للاستثمار» على استقرار، وارتفاع «دبي المالي 0.69%.

كما ارتفع قطاع النقل 1.11% بعد ارتفاع العربية للطيران 1.94%، و أرامكس 0.47%، والخليج للملاحة 1.12%.

من جانبه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 4997.83 نقطة، نتيجة ارتفاعات أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والسلع والخدمات.

وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.82% بفعل ارتفاع أبوظبي الأول، وذلك بالرغم انخفاض أبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي 0.46%، و0.66% توالياً.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.5% مع ارتفاع سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع العقار 2.66% مدعوماً بمكاسب الدار 2.81%، ورأس الخيمة العقارية 0.93%.

وارتفع كذلك قطاع الطاقة 1.64% مع ارتفاع سهم طاقة بالحد الأعلى 15%. كما تلقى قطاع الاستثمار دعماً نسبته 1% مع ارتفاع سهم إشراق 2.24%، والواحة كابيتال0.51%.

وعلى صعيد التداولات في سوق دبي، جاءت الصدارة بإعمار العقارية بقيمة 59.1 مليون درهم، مغلقاً عند 4.57 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة بقيمة 44.3 مليون درهم، ليقفل سعره عند 5.12 درهم، ثم سهم سلامة للتأمين، بتداولات بنحو 26.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.595 درهم.

وتصدر سهم أبوظبي الأول بسيولة بقيمة 82.7 مليون درهم، مغلقاً عند 14.9 درهم، تلاه سهم اتصالات بتداولات بلغت 42.3 مليون درهم، وأغلق عند 16.24 درهم، ثم سهم أبوظبي التجاري مستقطباً نحو 29 مليون درهم من التداولات، وانخفض إلى 8.7 درهم.

وسجل سهم الصناعات الوطنية الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بنسبة 5.14% وأغلق عند 2.25 درهم، وفي المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم المصرف الخليجي التجاري، بنزوله 8.06% مغلقاً عند 0.57 درهم. وفي أبوظبي، كان أكبر الرابحين سهم طاقة، مرتفعاً بالحد الأعلى 15% ومغلقاً عند 0.92 درهم، وبالعكس، انخفض سهم بنك الفجيرة الوطني 9.83% عند 4.31 درهم.

وفيما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 67.57 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل توجه نحو التسييل للعرب والخليجيين والمواطنين، وبصافي استثمار 67.57 مليون درهم محصلة بيع (2.6 مليون محصلة بيع العرب، و2.5 مليون للخليجيين، و62.3 مليون للمواطنين).

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب على أسهم شركات دانة غاز، وأبوظبي الأول، والدار العقارية، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات داماك، وديار، وأمانات.

وانفتحت شهية المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 55.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 21.5 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و34.23 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 55.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 21.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و34.23 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.