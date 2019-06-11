ترامب يفكر في فرض غرامات على شركات تكنولوجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال لقاء عبر الهاتف مع شبكة «سي إن بي سي»، أمس، بدا الرئيس دونالد ترامب واثقاً من أن الصين ستوافق على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكداً «أنه يتعين على بكين أن تفعل ذلك».

ودافع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية عليها وعلى المكسيك، مبرراً ذلك بأنها تمنح الولايات المتحدة «ميزة تنافسية هائلة».

وأعلن الرئيس الأمريكي، أن لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينج مقرر خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، محذراً من أنه سيفرض رسوماً جديدة في حال لم ينعقد.

ورداً على سؤال لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية بشأن ما إذا كان عدم حضور شي إلى القمة المقررة في اليابان سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية جديدة ضخمة، قال ترامب «نعم سيؤدي إلى ذلك».

لكنه تدارك أن اللقاء «تقرر» و«أعتقد أنه سيذهب».

وأضاف «اعتقد أنه سيحضر، لم أسمع عكس ذلك. من المتوقع أن نجتمع».

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن «لا معلومات حالياً» لديه عن محادثات بين ترامب وشي.

وكان الرئيس الأمريكي الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوما جمركية عقابية على العديد من السلع الصينية.

وستعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 و 29 حزيران/يونيو.

وتهدف إدارة ترامب إلى إبرام صفقة تجارية مع بكين لمعالجة المخاوف بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري والعجز التجاري. واستخدم ترامب التعريفات لجلب الصين إلى طاولة المفاوضات. وروّج البيت الأبيض للتقدم نحو التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من هذا العام قبل أن تنهار المحادثات، حيث رفع الرئيس الأمريكي تعريفة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار في مايو.

ولغاية الآن، فرضت الولايات المتحدة رسوماً على المنتجات الصينية بقيمة 250 مليار دولار، في حين فرضت بكين تعريفة على السلع الأمريكية بقيمة 110 مليارات دولار. هدد ترامب بفرض تعريفة منفصلة على أكثر من 300 مليار دولار في البضائع الصينية غير الخاضعة للضريبة حالياً، وكرر هذا التهديد في مقابلة أمس.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قام بسلسلة تغريدات على تويتر أشار فيها إلى الصفقة التي تم التوصل إليها مع المكسيك والتي منعت الولايات المتحدة من فرض تعريفة بنسبة 5 ٪ على جميع السلع المكسيكية.

وتم إلغاء هذه التعريفات، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ أمس، بعد أيام من المفاوضات بين مسؤولين من الولايات المتحدة والمكسيك في واشنطن الأسبوع الماضي.

لكن ترامب هدد بسحب التعريفة الجمركية على المكسيك إذا رفض المشرعون المكسيكيون الصفقة. (وكالات)