شكرا لقرائتكم خبر عن «ميزوهو» ينظم قرضاً لـ «الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها: إن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في دبي، كلف بنك «ميزوهو» الياباني بترتيب قرض مشترك بقيمة 200 مليون دولار. ويشمل القرض شرائح ذات آجال استحقاق مدتها 3 و5 سنوات مع خيار رفع القيمة النهائية للقرض لتصل 400 مليون دولار. (رويترز)

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