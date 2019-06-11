1880 عارضاً من 63 دولة في «أوتوميكانيكا دبي 2019»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:«ممدوح صوان»



افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، الدورة السابعة عشرة من معرض «أوتوميكانيكا دبي 2019»، المعرض التجاري الأكبر لخدمات المركبات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض، يرافقه هلال المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والذي يضم 1,880 عارضاً من 63 دولة على مساحة 63,300 متر مربع، حيث تعرف سموه من العارضين على أحدث الخدمات والابتكارات التي توفرها الشركات الكبرى في سوق قطع غيار السيارات وصناعة خدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي يقدر معدل النمو فيها بنسبة ستة في المئة على مدار السنوات الست المقبلة.

ويشارك في الحدث السنوي - الذي يستمر ثلاثة أيام - 23 جناحاً دولياً و34 جمعية تجارية دولية، في حين يتوقع أن يأتي أكثر من نصف الزوار التجاريين وعددهم المتوقع 32 ألف زائر من خارج الدولة. ويغطي «أوتوميكانيكا دبي 2019» أقسام المنتجات الستة الرئيسية وهي قطع الغيار والمكونات؛ الإلكترونيات والأنظمة الإلكترونية 1,181 عارضاً؛ الإكسسوارات والتخصيص 246 عارضاً؛ الإطارات والبطاريات 226 عارضاً؛ الإصلاح والصيانة 155 عارضاً؛ وغسيل السيارات، والعناية بها وتجديدها 72 عارضاً.

ويحرص العارضون على استغلال الانتشار الإقليمي الهائل لمعرض أوتوميكانيكا دبي للوصول إلى الأسواق الغائبة عن الأنظار.

وتتطلع شركة «Emerald Spare Parts»، وموزعو قطع غيار السيارات، البطاريات ومواد التشحيم للسيارات اليابانية والكورية، ومقرها الإمارات، للوصول إلى أسواق جديدة.

وقد تحول «معرض أوتوميكانيكا دبي» بمرور السنين إلى حدث تجاري عالمي الانتشار، وذلك بفضل سجله المستمر في الابتكار واستهداف وضبط عروضه بما يتماشى مع متطلبات السوق الخاصة.

ومن أبرز فعاليات المعرض التي تعود هذا العام «منطقة الإبداع»، وهي فعالية مخصصة في وسط أرض المعرض تقدم عروضاً توضيحية وعروض منتجات لعارضين مثل «Wabcoand FSE» والتي تشكل مسار سوق خدمات المركبات الإقليمي والعالمي.

ومن الفعاليات العائدة أيضاً مبادرة «كفاءة الشاحنات»، التي يستعرض من خلالها أكثر من 1,260 عارضاً منتجاتهم المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات، من قطع وإكسسوارات الشاحنات، إلى معدات الورش، إصلاح البدن والعناية به.

كما تعود «أكاديمية أوتوميكانيكا» التي تتضمن عروضاً تقديمية رئيسية مثل إعلان جمارك دبي عن حجم تجارة دبي في قطع غيار وإكسسوارات السيارات خلال 2018، إضافة إلى نتائج مسح تناول الإبداعات في صناعة السيارات بالشرق الأوسط أجرته شركة الأبحاث العالمية «إكسبلوري». كما تتضمن الأكاديمية سلسلة من الجلسات التي تقدمها شركة «AMENA and Tiqani» و«AfriConnections»، والتي تستعرض الفرص الواعدة في سوق خدمات السيارات الإفريقي.