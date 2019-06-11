شكرا لقرائتكم خبر عن لاكي لاريتشيا رئيساً للخدمات الرقمية بـ «إريكسون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت إريكسون عن تعيين لاكي لاريتشيا رئيساً للخدمات الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا اعتباراً من 15 مايو 2019.

سيكون لاريتشيا مسؤولاً عن نمو الأعمال والاستحواذ على الفرص التي توفرها السوق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بما في ذلك تركيا في مجال التحول الرقمي والسحابي.

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