دبي تعزز القطاع السياحي بـ 32 فندقاً جديداً في 12 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أضافت دبي نحو 32 فندقاً جديداً إلى قطاعها السياحي خلال 12 شهراً ما بين إبريل/‏ نيسان 2018 حتى إبريل/‏ نيسان 2019، لتعزز بذلك مكانتها من حيث أكبر المدن بعدد الافتتاحات الفندقية الجديدة.

وأشارت بيانات «دبي للسياحة» إلى أن عدد المنشآت الفندقية في دبي ارتفع بنهاية إبريل/‏نيسان 2019 بنسبة 5% ليصل إلى 722 منشأة فندقية، مقارنة مع 690 منشأة فندقية بنهاية إبريل/‏ نيسان 2018.

كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في دبي بنسبة 7% بنحو 8200 غرفة فندقية جديدة ليصل إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية في الإمارة بنهاية إبريل الماضي إلى 118.45 ألف غرفة وشقة فندقية، وذلك مقارنة مع 110.3 ألف غرفة وشقة فندقية بنهاية إبريل 2018.

وتتسارع وتيرة الافتتاحات الفندقية في دبي مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، وفي ظل وجود عدد كبير من المنشآت الفندقية قيد التطوير في الإمارة والتي من المنتظر أن تدخل في السوق حتى 2023.