شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تعزز القطاع السياحي بـ 32 فندقاً جديداً في 12 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود
أضافت دبي نحو 32 فندقاً جديداً إلى قطاعها السياحي خلال 12 شهراً ما بين إبريل/ نيسان 2018 حتى إبريل/ نيسان 2019، لتعزز بذلك مكانتها من حيث أكبر المدن بعدد الافتتاحات الفندقية الجديدة.
وأشارت بيانات «دبي للسياحة» إلى أن عدد المنشآت الفندقية في دبي ارتفع بنهاية إبريل/نيسان 2019 بنسبة 5% ليصل إلى 722 منشأة فندقية، مقارنة مع 690 منشأة فندقية بنهاية إبريل/ نيسان 2018.
كما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية في دبي بنسبة 7% بنحو 8200 غرفة فندقية جديدة ليصل إجمالي عدد الغرف والشقق الفندقية في الإمارة بنهاية إبريل الماضي إلى 118.45 ألف غرفة وشقة فندقية، وذلك مقارنة مع 110.3 ألف غرفة وشقة فندقية بنهاية إبريل 2018.
وتتسارع وتيرة الافتتاحات الفندقية في دبي مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي»، وفي ظل وجود عدد كبير من المنشآت الفندقية قيد التطوير في الإمارة والتي من المنتظر أن تدخل في السوق حتى 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر دبي تعزز القطاع السياحي بـ 32 فندقاً جديداً في 12 شهراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.