«أوفيد» يقدم 15 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في جورجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» على تقديم قرض بقيمة 15 مليون دولار إلى بنك «بيسيس» الجورجي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في قطاع التجارة الدولية.

وتأتي مساعدة الصندوق في إطار سياسة «أوفيد» التي تسهم في دعم التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية والعمل على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الدول الشريكة.

وجدد الدكتور عبد الحميد الخليفة المدير العام للصندوق في بيان صدر عن مقر الصندوق في فيينا.. التزام «أوفيد» بالمساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جورجيا.

وقال «نحن سعداء بتوسيع التعاون لدعم التجارة الدولية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة تقع عند تقاطع أوروبا وآسيا».

وعبر عن فخر «أوفيد» بدعم التنمية عبر الحدود والمساهمة في تعزيز رخاء الأقاليم.

يذكر أن الاتفاقية الجديدة تستكمل جهوداً بدأها «أوفيد» في عام 2016 عندما قدم قرضا بقيمة 5 ملايين دولار إلى البنك لدعم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية والآلات وتكنولوجيا المعلومات والبناء في جورجيا. (وام)