شكرا لقرائتكم خبر عن «أوفيد» يقدم 15 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» على تقديم قرض بقيمة 15 مليون دولار إلى بنك «بيسيس» الجورجي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في قطاع التجارة الدولية.
وتأتي مساعدة الصندوق في إطار سياسة «أوفيد» التي تسهم في دعم التنمية وتوفير الاحتياجات الأساسية والعمل على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الدول الشريكة.
وجدد الدكتور عبد الحميد الخليفة المدير العام للصندوق في بيان صدر عن مقر الصندوق في فيينا.. التزام «أوفيد» بالمساهمة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جورجيا.
وقال «نحن سعداء بتوسيع التعاون لدعم التجارة الدولية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة تقع عند تقاطع أوروبا وآسيا».
وعبر عن فخر «أوفيد» بدعم التنمية عبر الحدود والمساهمة في تعزيز رخاء الأقاليم.
يذكر أن الاتفاقية الجديدة تستكمل جهوداً بدأها «أوفيد» في عام 2016 عندما قدم قرضا بقيمة 5 ملايين دولار إلى البنك لدعم تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية والآلات وتكنولوجيا المعلومات والبناء في جورجيا. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «أوفيد» يقدم 15 مليون دولار لدعم التجارة الدولية في جورجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.