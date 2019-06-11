ثورة أنظمة الدفع الإلكتروني تنشّط الحوالات المالية

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لم يكن تحويل الأموال في التاريخ البشري سهلاً ولا آمناً بل كان من أكثر المشكلات التي تعترض الأنشطة التجارية، لكن ذلك تغير كثيراً خلال السنوات العشر الماضية.

فقد نتج عن التحول من الشيكات النقدية والشيكات السياحية إلى المدفوعات الرقمية، انخفاض تكلفة نقل الأموال. وقد حطم جيل جديد من شركات التكنولوجيا الفائقة القيود التي فرضتها البنوك الكبرى على تحويل الأموال، وهو ما أسهم كثيراً في خفض الرسوم. ويبلغ متوسط تكلفة تحويل الأموال بين المستهلكين أو فيما بين الشركات الصغيرة في دول مجموعة السبع نحو 2٪ أو أقل. وسوف يشهد العام الحالي مرور نحو 10 تريليونات دولار عبر الحدود، وهو رقم مرشح للزيادة في ظل انخفاض التكاليف.

إلا أن أحد مكونات هذا القطاع لا يزال عالقا في القيود المجحفة وهو الحوالات التي تنشأ في معظمها عن تحويلات العمال الأجانب إلى من يعولون في وطنهم الأم. ولا تزال تكاليف الحوالات حتى الآن في حدود 7 ٪، وهذا رقم مهم لأن هناك مبالغ ضخمة يتم تحويلها سنويا من قبل المهاجرين. فقد كشف تقرير البنك الدولي أن هناك 550 مليار دولار من الحوالات إلى البلدان النامية هذا العام، أي أنه يفوق حجم استثمارات الشركات متعددة الجنسيات في تلك الدول. وهناك 266 مليون مهاجر غالباً ما يحولون الأموال إلى الوطن الأم غالبيتهم من الفقراء.

وترتفع تكاليف الحوالات لعدة أسباب. أولاً، هناك حلقة واحدة على الأقل ضمن سلسلة خطوات انتقال الحوالات تعتمد على النقد الملموس- إما في «الميل الأول»، عندما يلجأ عامل بناء أو نادل إلى شركة تحويل متخصصة أو إلى بنك لتحويل جزء من راتبه، أو «الميل الأخير» في الجانب الآخر من العالم، عندما يتم تسليم النقود لعائلته التي ليس لديها حساب مصرفي. وتملك شركات التحويل شبكات واسعة الانتشار لكن تكاليف خدمتها باهظة. فلدى شركة «ويسترن يونيون» وعمرها 168 عاما، أكثر من نصف مليون نقطة تحويل عبر العالم. وتعكس الرسوم المرتفعة أيضاً العديد من أوجه السلوك المناهض للمنافسة وممارسات غسل الأموال التي تهدف إلى مراقبة الأنشطة المتعلقة بالإرهاب، لكن الأمر تحول إلى كابوس للخادمات الفلبينيات المغتربات. وشكلت هذه التجاوزات تهديدا للشركات الناشئة في مجال الخدمات المالية. فبين عامي 2011 و 2015، عندما شهد القطاع انتشارا قويا للشركات الناشئة، انخفض متوسط رسوم التحويلات بنسبة 17 ٪.

ولكن في عام 2016، انخفض عدد الشركات الناشئة التي دخلت السوق ما أدى إلى ارتفاع رسوم الحوالات من جديد.

ومن أجل تنشيط حركة الحوالات المالية في القرن الحادي والعشرين، لابد من خطوتين. في المدى القصير، تحتاج الحكومات في العالم النامي إلى المساعدة في إطلاق العنان للمنافسة. في بعض الأحيان، يكون للشركات الكبرى التي تهيمن على التحويلات النقدية، مثل «موني جرام» و«ويسترن يونيون»، شراكات حصرية مع الهيئات التي تديرها الدولة في البلد النامي، والتي لها دور مهيمن في الميل الأول أو الأخير. كما يجب إلغاء القيود المفروضة على المنافسين الجدد. من جانب آخر يتعين على الحكومات في العالم الغني أن تراعي عند وضع قوانين غسل الأموال ظروف المنافسة. وتكفي بعض التعديلات البسيطة لتخفيف أعباء الامتثال التي تواجه الشركات الناشئة.

وعلى المدى الطويل، سيكون الرد التلقائي على صعوبات تحويل الأموال في التحول عن النظم النقدية التقليدية عالية التكلفة، وتجاوز البنوك وشركات التحويلات بالكامل.

وهذا التطور لا مفر منه. ففي دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يستخدم مئات الملايين من الأشخاص تطبيقات التجارة الإلكترونية والتحويلات عبر الهواتف المحمولة التي تحتوي عادةً على أنظمة دفع ومحافظ رقمية أيضاً.ويسعى رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا لتطوير ودمج كل هذه الشبكات المحلية معاً.

وخلال وقت قصير قد لا تكون تكلفة تحويل 200 دولار من دولة غنية إلى أخرى ناشئة سوى الصفر، وعندها تكون ثورة المدفوعات الإلكترونية قد استكملت.