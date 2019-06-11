شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم الصديقي رئيساً تنفيذيا ً لـ«أبوظبي المالية شعاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة «شعاع كابيتال» أن جاسم الصديقي استقال من عضوية مجلس الإدارة، وتم تعيين فاضل العلي مكانه، وتأتي الاستقالة قبل إتمام عملية الاندماج بين «شعاع كابيتال» ومجموعة أبوظبي المالية، حيث من المتوقع أن يشغل جاسم الصديقي منصب الرئيس التنفيذي للكيان المشترك بعد إتمام الصفقة.

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