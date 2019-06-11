«أبوظبي الأول» يدعم مستفيدي «هيئة الدعم الاجتماعي»

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وقع بنك أبوظبي الأول، اتفاقية شراكة مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لتوفير حل تقني متقدم لإصدار بطاقات مصرفية ولتيسير الدفعات، تمكن المستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي من صرف الدعم المالي بكل سهولة ويسر.

ووقع هذه الاتفاقية كل من المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهناء الرستماني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول.

ستتيح هذه الاتفاقية التي وقعت في 27 مارس الماضي، للمستفيدين من برنامج الدعم استخدام البطاقات المصرفية لإجراء السحوبات النقدية، ودفع قيمة المشتريات بسرعة وسهولة. وتشكل هذه الخدمات جزءاً من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «بالاستفادة من أحدث تقنيات الدفع العصرية، تمكنا من تطوير حل تقني متقدم يتيح للمستفيدين من برنامج الدعم الوصول إلى المساعدات المالية بسرعة وكفاءة، ويساهم في الوقت ذاته في التخفيف من الأعباء التشغيلية والإدارية لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويمكنها من تكريس الموارد لإدارة الأعمال والمبادرات القيمة الأخرى».

ومن جانبه، قال المهندس حمد علي الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: «أسندت إلى هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مهمة تطوير برامج ومبادرات الدعم الاجتماعي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في مختلف أنحاء الإمارة، وبما يحقق الاكتفاء والاستقلالية المالية. ولا يمكن تجسيد هذه البرامج بالشكل الأمثل إلا بمثل هذه الشراكات المميزة، ونتطلع للعمل مع بنك أبوظبي الأول لتطوير هذه المبادرة الجديدة التي ستمكن المستفيدين من الوصول إلى المساعدات بسهولة ويسر. إن أولويتنا تتمثل في توفير الدعم الاجتماعي للمواطنين الإماراتيين وبأفضل السبل المتاحة، ونحن على ثقة أن هذا الحل التقني المميز من بنك أبوظبي الأول سيساهم في تحقيق هذا الهدف».

بدوره، قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يتطلع بنك أبوظبي الأول دائماً للاستفادة من الفرص التي تمكنه من رد الجميل وتقديم الدعم إلى المجتمع، والمساهمة في دعم الجهود الحكومية الرامية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويسعدنا التعاون في هذا الصدد مع برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، المبادرة الهامة التي تهدف إلى تمكين الأسر المواطنة، وضمان حياة كريمة لكافة أفرادها، بما يتماشى مع رؤى وأهداف القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ويشكل تعاون بنك أبوظبي الأول مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي المبادرة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات والشراكات التي ينظمها البنك في إطار حملة «ننمو معاً» التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. وستمكن هذه المبادرات بنك أبوظبي الأول من دعم الرؤى والخطط الحكومية مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والأهداف والتطلعات المرتبطة بها.