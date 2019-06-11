38 ملياراً تجارة دبي بقطع غيار السيارات

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كشفت «جمارك دبي» أن تجارة دبي الخارجية بقطع غيار السيارات حققت قفزة نوعية بواقع 32% خلال عشر سنوات لتصل إلى 38.1 مليار درهم في نهاية 2018 مقارنة مع 28.9 في العام 2009.

جاء ذلك خلال جلسة نظمتها «جمارك دبي» في اليوم الأول لفعاليات الدورة 17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي» ويُعد أحد أهم المعارض الدولية المتخصصة في قطع غيار وإكسسوارات السيارات وخدمات وأدوات صيانة المركبات.

ووفرت الحلول والخدمات الاستراتيجية التي تقدمها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات الدعم المتواصل لقطاع السيارات وقطع الغيار، وساهمت في دفع التنويع الاقتصادي قدماً بما يتماشى مع أهداف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها الممكن الرائد للتجارة، لعبت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات منذ نشأتها دوراً رائداً في تطوير قطاع السيارات في الدولة، معززة مكانتها لتكون الوجهة المفضلة للأعمال في المنطقة. وفيما يستحوذ ميناء جبل علي وحده على 54 في المئة من إجمالي مناولة القطاع على مستوى المنطقة، تشكل المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) نسبة 48 في المئة من إجمالي تجارة دبي، مع احتضانها لأكثر من 550 شركة عاملة في القطاع من 60 دولة، بحسب بيانات العام 2018.

كذلك، تبرز مكانة ميناء جبل علي كمركز رائد لقطاع السيارات المستعملة وقطع الغيار، حيث يستحوذ على نسبة 78 في المئة من واردات السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تبلغ تجارة قطع الغيار عبره 31.8 مليار درهم.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «يعد قطاع السيارات وقطع الغيار من القطاعات الأساسية وأحد محركات التنوع الاقتصادي في الدولة. وتلتزم موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بمساعدة القطاع على مواصلة تحقيق النمو والازدهار ونقدم لعملائنا البنية التحتية الأفضل لتجارة السيارات على مستوى المنطقة».