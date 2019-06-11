الإمارات تمنح «أوبر» موافقة كاملة للاستحواذ على «كريم»

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منحت وزارة الاقتصاد شركة «أوبر» العالمية الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ على شركة «كريم»، التي انطلقت أعمالها في المنطقة من دولة الإمارات، وذلك عقب الإعلان في شهر مارس /‏ آذار 2019 عن الصفقة التي كانت رهناً بالموافقات التنظيمية.

وأفادت شركة «أوبر» في الإمارات بأن المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، منح الموافقة الكاملة للمضي قدماً في إكمال صفقة الاستحواذ.

وفقاً ل«أوبر» تعتبر الإمارات حاليًا أول دولة تمنح الموافقة الكاملة على صفقة الاستحواذ على «كريم»، ضمن الدول المعنية بالصفقة، وتواصل كل من أوبر وكريم العمل مع سلطات مكافحة الاحتكار ذات الصلة للحصول على الموافقات المتبقية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.

وتوصّلت خلال مارس/‏ آذار الماضي «أوبر» و«كريم» إلى اتفاقية تستحوذ بموجبها شركة «أوبر»، العالمية على شركة كريم، مقابل 3.1 مليار دولار (11.377 مليار درهم)، تتكون من 1.7 مليار دولار سندات قرض قابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وتبقى إتمام عملية الاستحواذ على «كريم» خاضعة لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة، ويُتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020.

ووفقاً للاتفاقية، ستستحوذ «أوبر» على جميع أعمال التنقل والتوصيل والدفع الخاصة ب«كريم» في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والتي تمتد من المغرب إلى باكستان، وتضم أسواقاً رئيسية من ضمنها: الإمارات ومصر والأردن وباكستان والمملكة العربية السعودية.

وبمجرد إتمام الصفقة، سوف تكون «كريم» مملوكة بالكامل ل «أوبر»، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري، وسيقود أعمال «كريم» أحد مؤسسيها ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة، بإشراف مجلس إدارة سيتكوّن من 3 أعضاء ممثلين عن «أوبر» وعضوين اثنين ممثلين عن «كريم»، وسوف تقوم كل من «أوبر» و«كريم» بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.