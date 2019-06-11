«الاتحاد للطيران» تطلق منصة ذكاء اصطناعي للأفكار المبتكرة

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أطلقت الاتحاد للطيران بالتعاون مع شركة SWAE الحائزة عدة جوائز ومركزها في مدينة فانكوفر، منصة iFikra للذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات القوى العاملة في الاتحاد للطيران، من خلال تمكين كل موظف من المساهمة في عملية الابتكار.

صمّمت منصة iFikra لتسخير الطاقة الابتكارية الجماعية في الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز روح المبادرة في المجموعة من خلال السماح للموظفين بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستمرة وللفرص غير المستغلة.

وأطلق توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، المنصة الجديدة أمس لإعادة التأكيد على أهمية الابتكار في المجموعة، قائلاً «إننا نعي كثرة الأفكار المذهلة الموجودة لدينا. كما أن موظفينا هم أكثر من يفهم طبيعة أعمالنا، لذا قمنا بتطوير هذه الأداة لمنحهم المنصة التي يحتاجون إليها للابتكار. فمع إطلاق الابتكار داخلياً، سنمنح ضيوفنا تجربة أفضل بكثير عند اختيارهم الاتحاد للطيران».

تستخدم المنصة الجديدة الذكاء الاصطناعي لدعم وتعزيز خطط العمل المقترحة من قبل الموظفين، مع توفير حلقة مفتوحة للتعلم والتعاون والاستفادة من الآراء، بالاستناد إلى مبادئ الشفافية والجدارة للمساعدة على تصعيد الأفكار الأفضل بفعالية إلى الجهات المعنية.

وللمرة الأولى، سيتمتع الموظفون بالقدرة على المشاركة في تطوير الاستراتيجية التنظيمية من خلال التصويت، وتقديم الاقتراحات والآراء البناءة على أفكار زملائهم، ولعب دور مباشر في عملية اتخاذ القرار.

وستحصل الأفكار «المتخرجة» من المنصة على التمويل الأساسي من قبل Innovate Lab أو مختبر الإبداع الخاص بالاتحاد للطيران. ويدعم المختبر التجارب السريعة للأفكار والمشاريع الواعدة والمثيرة للاهتمام.