شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" يجدد توقعاته باستقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد بنك الاستثمار شعاع، توقعاته باستقرار أسعار الفائدة خلال فصل الصيف، وعدم اتجاه البنك المركزى إلى إجراء لاستكمال التيسير النقدى قبل نوفمبر، مبرراً ذلك بتوقعه ارتفاع التضخم نتيجة تدابير الإصلاح المالى الوشيكة، لتصل معدلات التضخم إلى حوالى 15.8-16%، كذروة فى أوائل الربع الأول من العام المالى المقبل، قبل أن يهدأ نسبياً فى الربع الثانى بسبب تأثير مواتٍ نسبياً لأثر الأساس، ولذا سيفضل البنك المركزى إبقاء أسعار الفائدة على وضعها الحالى لضمان احتواء آثار الجولة الثانية، بالإضافة للرغبة فى الاحتفاظ بقوة الجنيه فى فترة هو أشد ما يحتاجه للحد من الموجة التضخمية المرتقبة.

وأظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوى فى الحضر ارتفع من 13% فى إبريل إلى 14.1% فى مايو، وفى الوقت نفسه، تسارع التضخم الشهرى فى الحضر من 0.5% فى إبريل إلى 1.1% فى مايو، وأظهر معدل التضخم لإجمالى للجمهورية نمطاً مماثلاً، حيث ارتفع معدل التضخم السنوى من 12.5% فى أبريل إلى 13.2% فى مايو، وارتفع التضخم الشهرى من 0.4% إلى 1% فى مايو.

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وأرجع شعاع، الزيادة فى معدل التضخم السنوى إلى ارتفاع أسعار الخضروات، حيث سجلت الخضروات زيادة بنسبة 35.8% على أساس سنوى، مما ساهم بنحو 4.6% فى إجمالى التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، وعلى أساس شهرى، سجلت الفاكهة – مدفوعة بزيادة أسعار الليمون- زيادة بنسبة 18% على أساس شهرى، مما أدى إلى زيادة إجمالية فى الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% مقارنة بشهر إبريل.