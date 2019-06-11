شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وفد شركات صينى يبحث استيراد الفاكهة المصرية بديلا للأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال هان بينج، الوزير المفوض والمستشار الاقتصادى والتجارى فى سفارة الصين بالقاهرة، إن العلاقات بين الصين ومصر علاقات قوية مما يتطلب تواجد اكثر للمنتجات المصرية الزراعية فى الصين.

جاء ذلك فى كلمته خلال عشاء العمل الذى نظمه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية مساء اليوم لوفد شركات صينية تزور القاهرة حاليا بحضور السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات ،و هشام سمير النجار وكيل المجلس التصديرى ، والدكتور حسام يونس مسؤل البعثات التجارية ،ومحمد حسني عضو وحسين مرعي عضوا المجلس ،وهانى حسين المدير التنفيذى للمجلس.

وقال بينج أن العلاقات بين البلدين شهدت زخما كبيرا فى السنوات الأخيرة حيث تولى حكومتا البلدين اهتماما كبيرا لدفع العلاقات خاصة توسع الصين في الاستيراد من الخارج ، لافتا انه فى معرض شنغهاي العام الماضى شارك رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى فى المعرض الهام وشاركت مصر بجناح مميز .





أضاف انه في الدورة الثانية للمعرض الذي سيعقد في الصين ستشارك مصر بفعالية ، معربا عن رغبة الصين فى زيادة واردات البصل والرمان وعسل النحل من مصر ولا سيما أن الصين سوق كبيرة وواعدة ويجب ان يكون لمصر نصيب كبير داخل الصين الفترة القادمة .

وتسعى الصين لتحل الفاكهة المصرية محل الفاكهة الامريكية فى ظل الحرب التجارية الدائرة فيما بينهما .

وبدوره رحب هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس بوفد الشركات الصينية الذى يضم شركات وممثلين عن جهات حكومية تجارية صينية ، مؤكدا حرص المجلس على تنظيم لقاءات للشركات فى مزارع الفاكهة خاصة العنب وعقد لقاءات مع المصدرين وكذلك اطلاع الوفد على مراحل الزراعة والتجهيز والتغليف قبل التصدير فى محطات التعبئة.

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وقال هشام سمير النجار وكيل المجلس أن الجانب المصرى حريص على الاستفادة من السوق الصينى الكبير واستيعابه لكميات كبيرة من الصادرات.

وأضاف النجار أن زيارة الوفد الصينى هدفها فتح المجال للمزيد من الصادرات الزراعية المصرية للصين مثل العنب ليحل محل العنب الأمريكى ،وكذلك الموالح أيضا ، معتبرا ان الفرصة مواتية لزيادة الصادرات المصرية للصين التى تبحث عن موردين جدد خاصة من قارة افريقيا .

أشار أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية نجح فى رفع الصادرات من 3 الاف طن قبل 34 سنوات إلى 150 الف طن حاليا للصين ،وهذا الرقم يمكن مضاعفته خاصة ان الجانب الصينى عرض تقديم خبراته الفنية لتحسين جودة المنتج



