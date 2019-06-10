"بلغت مليارًا و551 مليون جنيه".. متحدث النواب يوضح أسباب زيادة موازنة البرلمان

كتب- معتز عباس:

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن موازنة البرلمان ارتفعت من مليار و400 مليون جنيه إلى مليار و551 مليون جنيه، بنسبة 7%.

وأوضح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، اليوم الإثنين، أن هذه الزيادة مرتبطة بالعلاوات الدورية وزيادة رواتب 3500 موظف على قوة المجلس؛ منهم 1500 كانوا على قوة مجلس الشورى قبل إلغائه.

وأضاف متحدث "النواب" أن تغيير أسعار الطاقة وسعر الصرف وزيادة مصاريف الصيانة والتشغيل من أسباب زيادة الموازنة، لافتًا إلى أن المجلس أوقف بند...