شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة العالمية" تحذر: البلاستيك يقتل 100 ألف سنويا من الكائنات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة السياحة العالمية السياح فى جميع أنحاء العالم بعدم القيام بممارسات تضر بالحياة المائية فى البحار والمحيطات، وبشكل خاص إلقاء المواد البلاستيكية التى لها أضرار بالغة على الكائنات البحرية والتى تعد أحد أهم الثروات السياحية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بمناسبة يوم المحيطات العالمى "سنويا يتم تسرب 13 مليون طن من مخلفات البلاستيك إلى المحيطات، مما يتسبب فى أضرار بيئية خطيرة للحياة المائية، أخطرها قتل 100 ألف من الكائنات البحرية سنويا، كن مسئولا أفعالك مهمة، السياحة أكثر بكثير من السفر".

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وفى الوقت الذى تدعوا فيه منظمة السياحة العالمية إلى هذا السلوك الإيجابى بدأت محافظة البحر الأحمر فى تطبيق قرار بمنع استخدام البلاستيك فى نطاق المحافظة، الأمر الذى أحدث دويا عالميا فى القطاعات السياحة، للترويج لمصر كمقصد سياحى يحافظ على البيئة.

وبدأ تطبيق مبادرة "لا للبلاستيك" التى أطلقها محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، بداية من يونيو الجارى، وسيتعين على الشركات والأفراد التحول إلى المنتجات الورقية والتغليف القابل لإعادة الاستخدام فى المستقبل، بهدف حماية الحياة البرية والبحرية، والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان.