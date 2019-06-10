شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع السهم ان يتحرك لاعلى وبقوة خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 0.583 درهم، مسجلا بذلك اعلى مستوى في شهر، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0.65 درهم كمستوى اول ثم 0.71 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.52 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.56 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد