شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يتلقى دعما في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.85 درهم، فقد تمكن هذا المستوى من دفع السهم لاعلى ليغلق امس الاحد عند مستوى 0.94 درهم، في ظل ظهور إشارة شراء على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم كمستوى اول ثم 1.25 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.89 وبين مستوى المقاومة هو 0.99 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد