شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث انهى الجلسة عند مستوى 11.40 درهم، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 11.10 درهم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 12.10 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 11 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 11.37 وبين مستوى المقاومة هو 11.43 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد