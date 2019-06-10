شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 0.475 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة شراء، مما نتوقع معه ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته القوي عند 0.55 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.44 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.46 وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد