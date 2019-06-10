شكرا لقرائتكم خبر عن دبي للاستثمار (DIC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 10-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 1.28 درهم، فقد تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 1.31 درهم، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويتجه السهم حاليا لمستوى مقاومته التالي عند 1.42 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.29 وبين مستوى المقاومة هو 1.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد