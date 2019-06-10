هيئة الأوقاف تعلن مد الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي

كتب محمد فودة
كشف المهندس سيد محروس، مدير عام هيئة الأوقاف، حقيقة مد فترة حجز شقق الإسكان التابعة للهيئة في جميع المحافظات.
وأكد محروس، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه تم مد الحجز فترة تلقى الطلبات للجمهور من جميع المحافظات حتى نهاية الشهر الجاري وذلك لحجز وحدات سكنية بمشروعي إسكان الشباب بمدينتي السادات محافظة المنوفية والعاشر من رمضان محافظة الشرقية للجمهور من جميع المحافظات.
وأضاف مدير عام الهيئة أن التمليك بنظام التمويل العقاري عن طريق القرعة العلنية مع تحصيل قيمة جدية حجز على حساب النموذج والمساحة الوحدة طبقا للمبالغ الآتية...
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