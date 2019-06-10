مؤشر الأسهم السعودية يصعد 1.7% وسط تداولات تجاوزت 5 مليارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية في جلسة أمس بنسبة 1.7% تمثل 149.99 نقطة ليغلق عند مستوى 8849.21 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال، حيث يواصل المؤشر الارتفاعات القوية المدفوعة بتدفقات سيولة الاستثمارات الأجنبية، مع ترقية السوق إلى

مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتأتي جلسة أمس كثاني جلسة مرتفعة بعد إجازة عيد الفطر، والتي عوضت كثيرا من الضغوط التي تعرضت لها سوق الأسهم، في الفترة السابقة، والتي وصفت بأنها مرحلة جني أرباح أعقبت الصعود القوي المرافق لانضمام شركات السوق إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.

وحقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 20 % حتى 30 أبريل الماضي، ثم عاد وانخفض لعوامل عديدة ثم استأنف رحلة الصعود في الوقت الحالي.

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وسجل مؤشر الأسهم السعودية مكاسب تفوق 11 % منذ بداية العام الحالي.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 169 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 133 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صادرات، الباحة، ثمار، المراعي، الاتصالات، الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الأبحاث والتسويق، أليانز إس إف، مسك، سيسكو، أنعام القابضة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97 % و2.71 %.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، دار الأركان، الجزيرة، كيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، سابك، الإنماء، الأهلي، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعا 10.15 نقاط ليقفل عند مستوى 3462.95 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 1.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.