يونايتد تكنولوجيز ورايثيون تتفاوضان لإنشاء شركة عملاقة للدفاع والفضاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تجري شركتا «يونايتد تكنولوجيز كورب» الأمريكية العملاقة للالكترونيات و»رايثيون» الأمريكية المتخصصة في أنظمة الدفاع، مفاوضات بشأن إتمام صفقة من شأنها أن تنشئ شركة عملاقة في الصناعات الدفاعية والفضائية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبيرج الاقتصادية.
ومن المقرر أن يعلن عن الصفقة التي ستتم بالكامل بالأسهم خلال الأيام المقبلة.
ووفقا لبلومبيرج، ستعزز الصفقة عملية التحول لشركة «يونايتد تكنولوجيز»، تحت إدارة المدير التنفيذي جريج هييس الذي يعتزم بالفعل فصل عمليات كاريير للتكيفات وأوتيس للمصاعد التابعة للشركة.
وقالت بلومبيرج إنه في وجود «رايثيون»، سيضاعف هييس الأعمال الدفاعية والفضائية بعدما أكمل العام الماضي صفقة استحواذ بقيمة 23 مليار دولار على شركة «روكويل كولينز»، وهي مزود لشاشات تعمل باللمس لقمرات قيادة الطائرات وأجزاء أخرى للطائرات.
وقال ريتشارد أبولافيا وهو محلل في شؤون الفضاء لدى شركة تيال جروب ومقرها فيرفاكس بولاية فيرجينيا إنها «ستكون مورد ضخم للشركات الكبرى خصوصا بوينج التي ستمنح الشركة الجديدة قوة تفاوضية أكبر».
الشركة يونايتد تكنولوجيز
114 مليار دولار القيمة السوقية
الشركة رايثيون
52 مليار دولار القيمة السوقية
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