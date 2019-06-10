بنك دبي الإسلامي يقرر الاستحواذ على نور بنك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي رفع توصية إلى الجمعية العامة للبنك للنظر في استحواذه على جميع أسهم نور بنك.

وذكر البنك في بيان أمس أنه بصدد الحصول على كل الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أعمال التقييم وفقا لأحكام قانون الشركات.

وسيؤدي الاستحواذ إلى خلق كيان مصرفي ضخم بأصول تبلغ قيمتها 278 مليار درهم (76 مليار دولار).

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وكانت وكالة بلومبيرج ذكرت أن بنك دبي الإسلامي عين كلا من بنك «إتش إس بي سي» وبنك باركليز، الشهر الماضي لتزويده بالخدمات الاستشارية بشأن صفقة الاستحواذ على نور بنك.

ويشهد قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط موجة اندماجات، حيث تبحث البنوك عن طرق لتحسين التنافسية وزيادة رأس المال وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفي أبوظبي اندمجت 3 بنوك هي بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، بعد صفقة سابقة جمعت بين اثنين من أكبر بنوك الإمارة «أبوظبي الوطني» و»بنك الخليج».

كما تجري مصارف في السعودية والكويت والبحرين محادثات اندماج هي الأخرى.