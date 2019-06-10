45 مليارا إيداعات حساب المواطن في 19 شهرا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أودع صندوق التنمية العقارية 863.8 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في مايو 2019، منها 140.3مليون ريال دعم لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و723.5 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح الصندوق في بيان أمس، أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم»، ومبادرة «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة»، بلغت 4.57 مليارات ريال، منذ بداية التحول وحتى مايو 2019.

وأشار إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم” منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مايو 2019، بلغت نحو 838.1 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي «القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة” نحو 3.73 مليارات ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

ولفت الصندوق إلى أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطنين المستفيدين من القروض العقارية المدعومة، مشددا على الحرص بالمضي قدما مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.

تقديم تسهيلات

وأكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لكافة المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير كافة السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزا لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

آلية الحصول

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وأشار العمودي إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما أنه يمكنهم التواصل مع المستشار العقاري، لتقديم الاستشارات وتقديم الدعم اللازم، للمستفيدين، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199090 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

وأعلن الصندوق ضمن الدفعات السابقة لبرنامج سكني تخصيص أكثر من 285 ألف قرض مدعوم للمستفيدين المسجلين في القوائم.

إيداعات دعم مستفيدي سكني

1

مايو 2019

863.8مليون ريال

140.3مليونا دعم لأرباح عقود التمويل العقاري

723.5 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

منذ يونيو 2017وحتى مايو 2019

4568.7 مليون ريال