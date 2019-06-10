إيداعات «حساب المواطن» تتجاوز 45 مليارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تجاوز إجمالي المدفوعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 حتى دفعة شهر يونيو الحالية 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

وأودع برنامج حساب المواطن أمس 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ 19 لشهر يونيو من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 ملايين ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيا عددهم حاجز الـ 12.4 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 ملايين مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأشار القحطاني إلى أن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن.

الدفعة الأولى:

مليارا ريال

10.6 ملايين مستفيد

الدفعة الثانية:

2.1 مليار ريال 11 مليون مستفيد

الدفعة الثالثة:

2.2 مليار ريال 11.6 مليون مستفيد

الدفعة الرابعة:

2.2 مليار ريال 11.9 مليون مستفيد

الدفعة الخامسة:

2.3 مليار ريال 12.2 مليون مستفيد

الدفعة السادسة:

2.4 مليار ريال 59.6 مليون ريال تعويضات دفعات سابقة

12.3مليون مستفيد

الدفعة السابعة:

2.4 مليار ريال 18.9 مليونا تعويضات دفعات سابقة

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الثامنة:

2.3 مليار ريال 27.1 مليونا تعويضات عن دفعات سابقة

11.9 مليون مستفيد

الدفعة التاسعة:

2.3مليار ريال

7ملايين تعويضات عن دفعات سابقة

12مليون مستفيد

الدفعة العاشرة:

2.3 مليار ريال

31 مليونا تعويضات عن دفعات سابقة

12 مليون مستفيد

الدفعة الـ11:

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2.4 مليار ريال

18.3 مليونا تعويضات عن دفعات سابقة

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الـ12:

2.4 مليار ريال

19.9 مليونا تعويضات عن دفعات سابقة

12.1 مليون مستفيد

الدفعة الـ13:

2.4 مليار ريال

24.2 مليونا تعويضات عن دفعات سابقة

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الـ 14:

2.4 مليار ريال

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الـ 15:

2.4 مليار ريال

18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة

12.4 مليون مستفيد

الدفعة الـ 16:

2.5 مليار ريال

16.6 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الـ 17:

2.5 مليار ريال

10.6 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة

12.5 مليون مستفيد

الدفعة الـ 18:

2.5 مليار ريال

14.5 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة

12.3 مليون مستفيد

الدفعة الـ 19:

2.5 مليار ريال

9.2 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة

12.4 مليون مستفيد