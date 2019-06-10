مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتمانى تطلق أول أكاديمية للائتمان فى مصر

لندن أ ش أ أعلنت مؤسسة فيتش العالمية،أحدى كبريات مؤسسات التقييم لمخاطر الدول ودرجاتها الاستثمارية عن إطلاق أول أكاديمية دولية للائتمان فى مصر من خلال مؤسسة " فيتش ليرنينج " التابعة لها وذلك بهدف تدريب المختصين والعاملين فى مختلف إدارات الائتمان بمختلف الجهات فى مصر. وذكرت فيتش فى بيان لها اليوم الاثنين، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن اختيار مصر لإنشاء تلك الأكاديمية جاء لعدة اعتبارات أبرزها كون مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة فى العالم مع تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية بها على خلفية تطبيق مصر برنامج ناجح للإصلاح...

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