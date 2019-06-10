الدولار يهوى لـ16.67 جنيه في تعاملات مساء اليوم

كتب محمد يحيي
هوى الدولار لأدنى مستوى له في تعاملات نهاية اليوم، الإثنين، ليسجل ببنكي الإسكندرية والتجاري الدولي CIB إلى 16.67 جنيه للشراء و16.77 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار ببنوك "عودة، الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، كريدي أجريكول" 16.68 جنيه للشراء و16.78 جنيه للبيع، وفي بنوك "العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، المصري الخليجي، الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي، البركة، القاهرة" سجل الدولار 16.7 و16.71 جنيه للشراء و 16.8 و16.81 جنيه للبيع.
ووصل أعلى سعر للدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه للشراء و16.84...
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