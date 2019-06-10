شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعية : وفد شركات صينية يتفقد مزارع ومحطات تعبئة العنب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى حسين ، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، أن المجلس برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش ، عضو مجلس النواب، سيستقبل مساء اليوم وفدا صينيا من عدد من الشركات الراغبة فى استيراد العنب المصرى.
وقال حسين ، فى تصريحات لـ " الخليج 365" إنه سيتم تنظيم حفل عشاء لوفد الشركات بحضور أعضاء مجلس إدارة المجلس وعدد من رجال الأعمال فى أحد الفنادق ، لافتا أن الوفد الصينى سيتفقد صباح غد الثلاثاء مزارع العنب ومحطات التعبئة بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات بجانب عقد مقابلات شخصية للوفد مع رؤساء الشركات المصرية فى زيارته التى تستمر حتى الخميس المقبل .
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