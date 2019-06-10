شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد بريطانيا ينكمش فى أبريل مع إغلاق مصانع سيارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انكمش اقتصاد بريطانيا بشكل حاد فى أبريل بعد أكبر تراجع لإنتاج السيارات منذ بدء تسجيل البيانات، فيما عجز المُصنعون عن العدول بشأن خطط الإغلاق المقررة تحسبا لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفى بداية 2019، أعلن العديد من مُصنعى السيارات عن خطط إغلاق مؤقتة فى أبريل فى بريطانيا تحسبا لاضطراب التجارة فى وقت انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبى فى 29 مارس .
ولكن رئيسة الوزراء تيريزا ماى أرجأت الانسحاب قبل أيام قليلة من الموعد المحدد، وفى وقت لاحق حددت موعدا جديدا فى 31 أكتوبر،ولكن الوقت كان قد تأخر كثيرا لتغيير الشركات خططها.
وذكر مكتب الاحصاءات الوطنية أن الاقتصاد ككل انكمش 0.4%،فى أبريل بعدما تراجع 0.1 % فى مارس، وهو انخفاض أكبر من توقعات أى من الاقتصاديين المشاركين فى استطلاع اجرته رويترز الأسبوع الماضي.
وتباطأ النمو فى ثلاثة أشهر حتى أبريل إلى 0.3 %من 0.5% فى الربع الأول من عام 2019 وهو تراجع أكبر بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين، وتباطأ معدل النمو السنوى إلى 1.3 %.
لكن هذا يُخفى تأثيرا أكبر على قطاع الصناعات التحويلية الذى انكمش 3.9% فى شهر أبريل ليسجل أكبر هبوط منذ يونيو 2002.
ونزل إنتاج السيارات 24 % خلال الشهر وهو الأكبر منذ تسجيل البيانات فى 1995 وسجل القطاع الاوسع "لمعدات النقل" أكبر هبوط منذ 1974
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