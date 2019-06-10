شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الإئتمانى تطلق أول أكاديمية للائتمان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مؤسسة فيتش العالمية،أحدى كبريات مؤسسات التقييم لمخاطر الدول ودرجاتها الاستثمارية عن إطلاق أول أكاديمية دولية للائتمان فى مصر من خلال مؤسسة " فيتش ليرنينج " التابعة لها وذلك بهدف تدريب المختصين والعاملين فى مختلف إدارات الائتمان بمختلف الجهات فى مصر.

وذكرت فيتش فى بيان لها اليوم الاثنين، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه أن اختيار مصر لإنشاء تلك الأكاديمية جاء لعدة اعتبارات أبرزها كون مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة فى العالم مع تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية بها على خلفية تطبيق مصر برنامج ناجح للإصلاح الاقتصادى تزامنا مع خطط الحكومة المصرية الاقتصادية الطموحة.

وأضافت أن إيمان الحكومة المصرية بأهمية إعداد وتنمية الشباب وتعزيز قدرات سوق العمل المصرى رجح فكرة اختيار " فيتش ليرنينج " لمصر لإطلاق الأكاديمية بدلا من أسواق أخرى بهدف نقل معرفتها وخبراتها الدولية وحلولها المالية للسوق المصرى وتطوير الأخصائيين الماليين ومنحهم شهادات دولية معتمدة بالتعاون مع شركة مسار للاستشارات المالية.

وتعتبر " فيتش ليرنينج" أحدى كبريات الشركات العالمية فى مجال تقديم خدمات التدريب المالى فى العالم حيث لها فروع فى مختلف إنحاء العالم منها لندن ونيويورك وسنغافورة ودبى وهونج كونج وحاليا فى القاهرة، وتعتبر " فيتش ليرنينج" الأكثر خبرة فى مجال البرامج التدريبية وورش العمل والشهادات المعتمدة للمتخصصين الماليين والمعدة لتعميق المعرفة وتطوير المهارات وتحسين الأداء لمواكبة الأجواء السريعة والمتطورة فى الأسواق المالية العالمية.

وتقدم "فيتش ليرنينج" حلول التعليم الإلكترونى والتوجيه والتقييم المختلط للمتقدمين والتى تؤدى إلى تطوير مساهمة الأفراد المتخصصين فى الأعمال مما يعود بالنفع على أداء الأعمال.

وقالت فيتش فى بيانها أنها ستطلق أولى برامجها التعليمية من خلال أكاديمية فيتش ليرنينج" فى مصر خلال شهر يونيو الجارى وسيستمر البرنامج لمدة 8 أسابيع متواصلة وتستهدف العاملين فى إدارات الائتمان والمخاطر والعاملين فى إدارة المحافظ الائتمانية للشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وأوضحت أن أكاديمية الائتمان الجديدة تحتوى على عدة برامج مالية وائتمانية مكثفة منها معايير المحاسبة والائتمان الدولية وآليات التحليل المالى وإعداد البحوث الاقتصادية والتقييم المالى وبناء النماذج المالية المعقدة وآليات تمويل المشروعات الكبرى وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بكفاءة عالمية.

كما تتضمن برامج أكاديمية فيتش ليرنينج فى مصر آليات التصنيف الائتمانى والتمويل العقارى وتمويل مشروعات البنية التحتية وهياكل الائتمان والتمويل العالمية، بهدف رفع مهارات الأخصائيين الماليين لاستيعاب ومواكبة الأسواق المالية الدولية، وستقدم أيضا العديد من الخبرات الدولية للمتدربين لدعم نقل المعرفة والخبرات الدولية للسوق المصرية.

وقال اندرياس كرايسكوس الرئيس التنفيذى لفيتش ليرنينج أن فيتش ستقوم من خلال التعاون مع شركة مسار للاستشارات المالية بتقديم مبادرات تعليمية هامة للمتخصصين الماليين الطموحين لتحسين قدراتهم التنافسية فى السوق العالمى وإعداد مستقبل أفضل فى مجال الخدمات المالية العالمية، معتبرا أن الأكاديمية ستكون بداية قوية لتواجد مؤسسة فيتش فى السوق المصرية وإفريقيا.

وقالت داليا خورشيد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة مسار للاستشارات المالية أن السوق المصرية تقدم مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وهو ما يبرز أهمية العمل على ثقل خبرات الشباب المصريين المتخصصين وتمكينهم من مواكبة التطورات فى الأسواق المالية العالمية ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية.

وأضافت أن الثقة الدولية التى تحظى بها مؤسسة فيتش العالمية وانتشارها الواسع على الصعيد الدولى، سيسهم بكل تأكيد فى إثراء المجال المالى المصرى من خلال تواجدها فى السوق المصرية ما سينعكس إيجابايا على تدعيم الخبرات المصرية بأحدث البرامج التعليمية الدولية فى المجال المالي.

يشار إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قامت برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى بى + مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تم إحرازه من تقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتى تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز وضع المالية العامة.