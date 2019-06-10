هل يعود الدولار للارتفاع أمام الجنيه في 2019؟

مصراوي

توقع بنكا استثمار عالميان أن يعود سعر صرف الجنيه المصري إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

وقال بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس في تقرير حديث له، إنه رغم تسجيل الجنيه المصري أفضل أداء بين العملات منذ بداية العام، فإن ارتفاعه لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار "فوكس إيكونوميكس" ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف في تقرير عن الاقتصاد...