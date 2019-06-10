هبوط مفاجئ في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 10 جنيهات

مصراوي

تراجعت أسعار الذهب بشكل مفاجئ في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد الجرام الواحد 10 جنيهات، وذلك تأثرا بهبوط سعر المعدن عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط إلى 618 جنيهًا مقابل 628 جنيهًا بالأمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 اليوم 530 جنيهًا، وعيار 24 إلى 706 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 4944 جنيهًا.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى في 14 شهرا، اليوم الاثنين، بعد أن تسبب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك على تفادي حرب تجارية في تقلص الطلب...