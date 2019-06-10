شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 10-6-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 10-6-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه. البورصة تربح 10.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.9 مليون ورقة مالية بقيمة 929.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.39%، والعرب على 5.07% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.14% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.85%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 24.4 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 35.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 49.96 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

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وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

شعاعقال بنك الاستثمار شعاع، إنه رغم تسجيل الأجانب صافى تدفقات خارجة بقيمة 157 مليون جنيه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 3 يونيو لعام 2019، إلا أنهم قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الخدمات المالية، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة للقطاع 511 مليون جنيه، منوها إلى أن سهم شركة القلعة جذب بعض هذه التدفقات الكبيرة للقطاع نظراً للمعنويات الإيجابية التى أحاطت به، وذلك بفضل مصنع التكرير الضخم الجديد والذى على وشك إطلاقه رسمياً من قبل الشركة المصرية للتكرير التابعة لها. شعاعقال بنك الاستثمار شعاع، إنه رغم تسجيل الأجانب صافى تدفقات خارجة بقيمة 157 مليون جنيه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 3 يونيو لعام 2019، إلا أنهم قاموا بضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الخدمات المالية، حيث بلغ حجم صافى تدفقاتهم الداخلة للقطاع 511 مليون جنيه، منوها إلى أن سهم شركة القلعة جذب بعض هذه التدفقات الكبيرة للقطاع نظراً للمعنويات الإيجابية التى أحاطت به، وذلك بفضل مصنع التكرير الضخم الجديد والذى على وشك إطلاقه رسمياً من قبل الشركة المصرية للتكرير التابعة لها.

وأضاف شعاع، فى تقريره اليومى، كما ضخ الأجانب تدفقات إلى قطاعى العقارات والبترول والغاز والبالغة 114 مليون جنيه و 48 مليون جنيه على التوالى، وفى الوقت نفسه، بلغت تدفقاتهم الخارجة من قطاع خدمات ومنتجات صناعية وقطاع منتجات شخصية ومنزلية 251 مليون جنيه و 220 مليون جنيه على التوالى.

وأشار شعاع، إلى أن المصريين تبادلوا المقاعد مع الأجانب؛ حيث كان المستثمرون المصريون صافى بائعين أيضاً خلال تلك الفترة بتدفقات خارجة بلغت 174 مليون جنيه، وبالرغم من ذلك يبدو أنهم قد تبادلوا المقاعد مع الأجانب، حيث قاموا باستثمار 178 مليون جنيه فى قطاع خدمات ومنتجات صناعية، و158 مليون جنيه فى قطاع منتجات شخصية ومنزلية، وفى الوقت نفسه، بلغت التدفقات الخارجة من قطاع الخدمات المالية 665 مليون جنيه، ومن البنوك 143 مليون جنيه، ومن العقارات 104 مليون جنيه، ومن البترول والغاز 19 مليون جنيه.

أما بالنسبة للعرب، لفت شعاع، إلى أن العرب سجلوا صافى تدفقات نقدية داخلة بلغت 331 مليون جنيه، وفضلوا قطاع الخدمات المالية مثلهم مثل الأجانب، حيث قاموا بضخ 154 مليون جنيه فى هذا القطاع، وفى الوقت نفسه، كانوا صافى بائعين فى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حيث بلغ صافى تدفقاتهم النقدية الخارجة 153 مليون جنيه.